رئيس تيار الحكمة يعلق على اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات من قبل مجلس القضاء الأعلى.

2019/12/23 | 19:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، الإثنين على اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات من قبل مجلس القضاء الأعلى.وقال الحكيم في بيان : “نتوسم خيرا بان يكون مجلس المفوضين الجديد في […]

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