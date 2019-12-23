نبض الشارع في قلب السيستاني

2019/12/23 | 19:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سميرة الموسوي

* تنبض القلوب وكل نبضة تهمس للأخرى بأمنية بهية فتلتقطها مشاعر السيد السيستاني ؛ المرجعية العليا الرشيدة الفائقة الانسانية ليبلورها مطلبا حقا واجب التنفيذ

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