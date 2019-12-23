2019/12/23 | 19:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز-البصرة

نظمت في محافظة البصرة، اليوم الاثنين، دورة تناولت استعراض الخطابات المالية ومفاهيمها برعاية منظمة GIZ الألمانية.

وقال مهدي علي، وهو أحد المشاركين في الدورة في

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