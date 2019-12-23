الاتحاد الوطني الكردستاني : برهم صالح تصرف بطريقة ذكية، حين قرر عدم تسمية مرشح تحالف البناء،

2019/12/23 | 19:55 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، الاثنين أن رئيس الجمهورية برهم صالح تصرف بطريقة ذكية، حين قرر عدم تسمية مرشح تحالف البناء، ووزير التعليم العالي الحالي، قصي السهيل، […]

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