اطلالة إليسا تشعل مواقع التواصل

2019/12/23 | 19:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..استطاعت الفنانة إليسا من خلال اطلالتها الأسبوع الماضي في حفل ختام مهرجان القطرية الذي أقيم بمناسبة اليوم الوطني القطري، أن تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.واختارت إليسا الظهور بفستان من قطعتين من طراز “مونيك لوليه”، بلغ سعرهما ما مجموعه 5129 دولارًا؛ إذ بلغ سعر الفستان وحده 3174 دولارًا، فيما بلغ سعر الكاب ما يقارب الـ 1955 […]

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