النفط والطاقة النيابية ستسضيف يوم غد مدير عام شركة (سومو) ووكلائه

2019/12/23 | 20:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

اعلنت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية، اليوم الاثنين، عن استضافاتها يوم غدا الثلاثاء مدير عام شركة تسويق النفط العراقي ( سومو ) ووكلائه.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته "الغد برس"، انه "يوم غد سيتم استضافة مدير عام شركة تسويق النفط العراقي ( سومو ) ووكلائه، من قبل لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية".

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