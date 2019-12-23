الصالحي بشأن جلسة البرلمان: من المعيب جدا لمن لا يأبه ولا يحترم شعبا يتظاهر للاصلاحات

2019/12/23 | 20:17 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخباريةعلق النائب عن الجبهة التركمانية ورئيس لجنة حقوق الانسان النيابية، ارشد الصالحي، اليوم الاحد، على تأجيل جلسة البرلمان، قائلا: انه من المعيب جدا لمن...

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