عاجل: مجلس النواب يؤجل جلسته ليوم غد الثلاثاء

2019/12/23 | 20:17 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخباريةافاد مراسل الاخبارية، اليوم الاثنين، بتأجيل جلسة مجلس النواب الى يوم غد الثلاثاء.وقال مراسلنا: ان رئاسة البرلمان قررت تأجيل الجلسة الى يوم غد الثلاثاء...

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