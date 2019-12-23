2019/12/23 | 20:17 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مراسل "كلكامش" اليوم الاثنين، بتأجيل جلسة مجلس النواب الى يوم غد الثلاثاء لعدم اكتمال النصاب القانوني.وقال مراسلنا ان رئاسة المجلس اجلت جلست البرلمان الى الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يؤجل جلسته الى يوم غد الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يؤجل جلسته الى يوم غد الثلاثاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).