2019/12/23 | 20:17 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر مطلع: تحالف البناء يرشح اسعد العيداني لرئاسة الحكومة بعد فشل ترشيح السهيل ) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر مطلع: تحالف البناء يرشح اسعد العيداني لرئاسة الحكومة بعد فشل ترشيح السهيل ) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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