اعتقال 15 مطلوبا بقضايا مختلفة في ميسان

2019/12/23 | 20:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الاثنين، عن اعتقال 15 شخصا بتهم جنائية مختلفة.





وذكر بيان للقيادة تلقته "الغد برس"، أن " مفارز قسمي شرطة حطين والبلدية نفذت (١٥) أمر قبض بحق مطلوبين استناداً لإحكام قضائية من بينهم (متهم) وفق جرائم الإرهاب لارتكابهم جريمة إطلاق النار على دور المواطنين ما يعرف بـــ (الدكة العشائرية)".





وأضاف، كما أن " ثمانية متهمين اعتقلوا وفق جرائم التهديد والإيذاء العمد، فضلا عن القبض على متهمين (إثنين) وفق جرائم الشروع والقتل العمد".

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