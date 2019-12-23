اعتقال 5 أشخاص بتهم حيازة المشروبات الكحولية و(الدكة العشائرية) وجرائم قتل في ميسان

2019/12/23 | 20:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان/ الغد برس:

أعلن قسم شرطة قضاء قلعة صالح في محافظة ميسان، اليوم الاثنين، عن اعتقال 5 أشخاص بتهم حيازة المشروبات الكحولية و(الدكة العشائرية) وجرائم القتل.

وقال القسم في بيان تلقته "الغد برس"، إن "مفارز مركز شرطة ناحية العزير التابع إلى قسم شرطة قضاء قلعة صالح، تمكنت بعد توفر معلومات حول وجود كمية من المشروبات الكحولية من ضبط (١٦٨) قنينة كحول مختلفة الأنواع والاحجام، وتم تنظيم محضر ضبط اصولي بالمضبوطات وإلقاء القبض على حائزها صاحب الدار واتخاذ الإجراءات القانونية أصولياً".

وتابع إنه "على صعيد متصل تمكنت مفارز مركز ناحية العزير من تنفيذ أمر قبض بحق متهم مطلوب وفق جرائم الإرهاب لارتكابه جريمة إطلاق النار على دور المواطنين ما يعرف بــ(الدكة العشائرية)"، مشيرا إلى إن "مفارز مركز شرطة قضاء قلعة صالح، تمكنت من إلقاء القبض على "ثلاثة" متهمين وفق المادة ٤٠٥ من قانون العقوبات العراقي والتي تنص على (من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت)".

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