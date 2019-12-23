2019/12/23 | 20:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء: طقس مستقر وتذبذب درجات الحرارة بغداد – فائز جواد رجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان تكون حالة الطقس اليوم الثلاثاء مستقرة وتذبذب بدرجات الحرارة ، فيما اتخذت خلية ادارة الأزمات المدنية اجراءات احترازية لمواجهة السيول والموجات الفيضانية خلال المدة المقبلة.وقالت الهيئة في بيان امس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء: طقس مستقر وتذبذب درجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء: طقس مستقر وتذبذب درجات الحرارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).