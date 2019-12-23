2019/12/23 | 20:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت أمانة بغداد، الاثنين، عن اعادة ضخ الماء الى بعض المحلات السكنية ضمن قاطع بلدية الرشيد.وذكرت الأمانة في بيان تلقته وكالة صدى ، انه “تم اعادة ضخ الماء الى بعض المحلات السكنية ضمن قاطع بلدية الرشيد والتي شهدت شحة خلال الساعات الماضية أثر كسر أنبوب مغذي بقطر 50 سم أسفل جسر الجادرية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تعلن إعادة ضخ الماء إلى المحلات السكنية في الرشيد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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