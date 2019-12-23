2019/12/23 | 20:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد عضو مجلس النواب العراقي، النائب بدر الزيادي، اليوم الاثنين، أن مرشح مستقل سيطرح خلال الساعات القادمة لرئاسة الوزراء، فيما أشار إلى أن

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