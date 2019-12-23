المباني الشاهقة تقتل 600 مليون طائر سنويا

2019/12/23 | 20:22 - المصدر: العهد نيوز

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تهاجر كل عام المليارات من الطيور بين أميركا اللاتينية وكندا مرورا بالولايات المتحدة في رحلة قاسية ومحفوفة بالمخاطر.



وهناك نحو 600 مليون طائر

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