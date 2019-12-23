2019/12/23 | 20:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الجهات الأمنية في إقليم كردستان، اعتقال شخصين إيرانيين، بتهمة حيازة المواد المخدرة.

وأوضحت مديرية مكافحة المخدرات بمحافظة أربيل في بيان، انها تمكنت من القاء القبض على المتهمين، في أحد فنادق المدينة، وبحوزتهما كمية من مادة الترياك المخدرة، بعد قيامهما بإخفائها في بعض الأغطية والهدايا الخاصة بأعياد رأس السنة، مبينة ان المتهمين حاولا إرسال تلك المواد الى كندا، من خلال إحدى شركات نقل الطرود البريدية، فيما أشار البيان الى إحالة المتهمين الى القضاء بعد إجراء التحقيقات معهما.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلطات إقليم كردستان: اعتقال شخصين إيرانيين بتهمة حيازة المخدرات ومحاولة تهريبها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلطات إقليم كردستان: اعتقال شخصين إيرانيين بتهمة حيازة المخدرات ومحاولة تهريبها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).