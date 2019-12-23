2019/12/23 | 20:27 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد ضفة أطلق عليها “شاطىء التحرير” تمتد لحوالى نصف كيلومتر على نهر دجلة على مقربة من ساحة التحرير في قلب بغداد، نشاطات فنية ورياضية وترفيهية ينظمها شباب حقبة ما بعد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور.. راب عراقي ورقصات الهيب الهوب على ضفاف دجلة) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور.. راب عراقي ورقصات الهيب الهوب على ضفاف دجلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).