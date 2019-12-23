كتلة الحكمة تشدد على المواصفات المطلوبة برئيس الوزراء وتلوح بخيار المعارضة{موسع}

2019/12/23 | 20:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} شددت كتلة الحكمة النيابية، على المواصفات المطلوبة برئيس الوزراء، فيما لوحت بخيار المعارضة خلاف ذلك.

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