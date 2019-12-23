الغانمي يوجه بتوفير اقصى درجات الحماية للمتظاهرين بالبصرة

2019/12/23 | 20:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي، الاثنين، قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال، بتوفير أقصى درجات الحماية للمتظاه...

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