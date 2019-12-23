2019/12/23 | 20:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..شهد كأس تنزانيا لكرة القدم حادثة طريفة تمثلت بهجوم سرب من النحل على اللاعبين، في المباراة التي كانت تقام بملعب دار السلام في العاصمة دودوما.ونشر موقع “توكو” الكيني، فيديو للحادثة، حيث توقفت المباراة في الدقيقة 55، عقب هجوم سرب من النحل، الأمر الذي أثار ارتباكا في صفوف اللاعبين والجمهور والحكام.وأظهر الفيديو اللاعبين وقد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نحل يهاجم مباراة لكرة القدم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نحل يهاجم مباراة لكرة القدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).