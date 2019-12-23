مليارديرات العالم يستعدون للاحتفال بأعياد الميلاد في «الجزر الفاخرة» بالبحر الكاريبي (صور)

2019/12/23 | 20:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصلت اليخوت الضخمة التي من بينها يخت رومان أبراموفيتش الذي يبلغ طوله 163 متراً ويخت رجل الأعمال وقطب الإنتاج الموسيقي الأمريكي ديفيد جيفن Rising Sun، إلى البحر الكاريبي استعداداً لعيد الميلاد.

حسب ما أوردته صحيفة The Daily Mail البريطانية، يستقر يخت مالك نادي تشيلسي لكرة القدم، الذي يسمى Eclipse، حالياً في سانت مارتن إلى جانب 50 يختاً آخر على الأقل.

الصحيفة قالت إنه من الواضح أن المليارديرات في جميع أنحاء العالم قرروا أن الجزر الفاخرة هي المكان الذي يُستحب قضاء عيد الميلاد والعام الجديد فيه، إذ ازدادت كمية اليخوت من 16 في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 52 في ديسمبر/كانون الأول.

إلى حدود وقت كتابة هذا التقرير، يعد يخت أبراموفيتش حالياً الأكبر في المنطقة، مثلما ذكرت وكالة BloombergQuint.



أما يخت الملياردير الروسي فيكتور راشنيكوف المسمى Ocean Victory فهو ثاني أكبر يخت في المنطقة، ويصل طوله إلى 139 متراً.

يليه مباشرة يخت قطب الإنتاج الموسيقي ديفيد جيفن المسمى Rising Sun الذي يصل طوله إلى حوالي 138 متراً، والذي يرسو حالياً في سانت بارتس.

كما يعتقد أن يخت ملك النفط الروسي يوجين شفيدلر، Le Grand Bleu، الذي يبلغ طوله 113 متراً، يرسو في سانت بارتس أيضاً.

فيما يُعتقد أن إمبراطور الأزياء برنارد أرنو، الذي يملك يخت Louis Vuitton، في طريقه إلى سانت مارتن في سفينته Symphony التي يبلغ طولها 131 متراً.

كما أن يخت Ace، الذي يبلغ طوله 84 متراً والذي تمتلكه وريثة وولمرت آن والتون يستقر في أنتيغوا، وفقاً لمجلة Forbes الأمريكية.



ويُذكر أن اليخت الذي كان يملكه أبراموفيتش في السابق، البالغ طوله 85 متراً، تعرض لحادث أثناء رسوه في سانت مارتن قبل أسبوع.

يُعتقد أن الرياح المعاكسة وظروف الطقس تسببتا في انحراف اليخت العملاق إلى اليمين واصطدام مقصورة التحكم في اليخت عند دخوله الخليج يوم الأحد الماضي 15 ديسمبر/كانون الأول الساعة 3 عصراً.

أدى هذا الاصطدام إلى اقتلاع المقصورة بأكملها وسقوطها في الماء، بعد ثوان من تمكن حارس الجسر من القفز من مقعده بداخلها.



ولم يصب أحد خلال الحادث، وكان الجسر سليماً بالكامل، فيما لم تتضرر أدوات التحكم أثناء الحادث.

الجدير بالذكر أن يخت Ecstasea أصبح ملكاً لأبراموفيتش عام 2004، ويُذكر أنه كوّن ثروته في فترة انفتاح الاتحاد السوفيتي على العمل الخاص أوائل التسعينيات.

وقد صنعته شركة First Export Association of Dutch Shipbuilders، وهي شركة مشتركة بين اثنين من أحواض بناء السفن الهولندية المعروفة ببناء اليخوت الفاخرة الخاصة.



وفي ذلك الوقت، كان هذا اليخت هو أكبر يخت شيدته الشركة.

باع أبراموفيتش اليخت إلى محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، عام 2009 مقابل 120 مليون دولار.



ثم باعها الشيخ محمد إلى رجل الأعمال الباكستاني الشاعر فياض عام 2014.

يُذكر أن دولة سانت مارتن جزء من مملكة هولندا، وتشكل جزءاً من جزيرة سانت مارتن في منطقة البحر الكاريبي.

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