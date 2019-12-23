تحالف البناء يجتمع مجددا للتداول بأسم المرشح لمجلس الوزراء

2019/12/23 | 20:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ذكرت مصادر مطلعة ان اعضاء تحالف البناء اجتمعوا مساء اليوم لمناقشة الاسم الذي سيتم ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء.وذكرت المصادر ان الاجتماع الذي يعقد في منزل زعيم منظمة بدر هادي العامري سيبحث الاسماء المطروحة كمرشحين لمنصب رئيس الوزراء اضافة الى النظر في طلب اعضاء التحالف من السنة باعادة النظر في ترشيح قصي االسهيل.وتشير […]

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