2019/12/23 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابة

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "الليغا" اليوم الإثنين، عن موعد مباراة ديربي مدريد بين ريال مدريد و جاره أتلتيكو مدريد، في الجولة الثانية و العشرين من عمر المسابقة.

و أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الليغا أعلنت عن مواعيد مباريات الأسبوع 22 من الدوري و من ضمن المباريات لقاء الديربي الذي سيقام في ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الميرينجي.

وبموجب اعلان رابطة الليغا فإن الديربي سيقام يوم السبت الأول من شباط 2020 و ستنطلق صافرة المباراة في تمام الرابعة مساءً بتوقيت العاصمة الإسبانية مدريد.

و ستبدأ مباريات الجولة 22 يوم الجمعة 31 كانون الاول بمواجهة تجمع بين فياريال و أوساسونا على أن ينتهي بلقاء برشلونة و ليفانتي في ملعب الكامب نو في التاسعة مساء الأحد الثاني من شباط 2020.

و ستقام أول مباراة يوم السبت المذكور بين غرناطة وإسبانيول في تمام الواحدة ظهراً، بينما ستكون أول مباراة يوم الأحد بين ليجانيس وريال سوسيداد في تمام الثانية عشر ظهراً.

و أنهى ريال مدريد عام 2019 في المركز الثاني بجدول ترتيب الليغا بفارق نقطتين فقط خلف برشلونة المتصدر.

بغداد اليوم

انهار فريق الشرطة العراقي بكرة القدم اليوم الاثنين ،(23كانون الاول 2019)، بعد ان استقبلت شباكه اربعة اهداف خلال 21 دقيقة من قبل نظيره الشباب السعودي في اللقاء الجاري في الرياض ضمن منافسات اياب الدور ربع النهائي ببطولة الاندية العربية.

بغداد اليوم - متابعة

أستقبل فريق لاتسيو، الاثنين، وسط عشاق النادي الإيطالي بعد عودته إلى الديار حاملًا كأس السوبر الإيطالي، والذي قام باقتناصه من غريمه يوفنتوس مساء أمس الأحد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وان

بغداد اليوم-متابعة

فتحت صحيفة ماركا الإسبانية النار على الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد بسبب تكاسله في تأدية دوره في الفريق، وبالأخص في مباراة أتلتيك بيلباو التي شارك بها كبديل في الشوط الثاني.

وتعثر ريال مدريد بشكل مفاجئ على أرضية ميدانه ملعب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رسمياً.. تحديد موعد ديربي مدريد في الدوري الإسباني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رسمياً.. تحديد موعد ديربي مدريد في الدوري الإسباني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).