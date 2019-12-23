معتصمو واسط ينذرون نواب المحافظة ويهددون بخطوات تصعيدية

2019/12/23 | 20:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر معتصمو محافظة واسط، اليوم الاثنين، بيانا هددوا فيه باتخاذ خطوات واجراءات تصعيدية تتعلق بنواب المحافظة في مجلس النواب.وجاء في البيان: من ساحة ثوار محافظة واسط، رسالة إلى ممثلي محافظة واسط من أعضاء مجلس النواب: في حالة التصويت ضد قرار الشعب، بخصوص إختيار رئيس وزراء مستقل، سنتخذ الآتي: _ منع ممثلي محافظة واسط من […]

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