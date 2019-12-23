2019/12/23 | 20:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت آبل رسميا برنامج قرصنة سيقدم لمن يكتشف أخطاء أو ثغرات أمنية في أجهزة الشركة، مكافأة مالية ضخمة تصل إلى مليون دولار.وقامت الشركة بتسمية برنامج القرصنة الذي أطلقته Apple Security Bounty، وهو امتداد لمشروع بدأته آبل عام 2016، لمحاولة العثور على عيوب في نظام أمان أجهزة آيفون.وسيتضمن الإصدار الموسع الجديد من البرنامج لأول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مليون دولار لمن يخترق أجهزة ابل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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