2019/12/23 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير يتوقّع تفاقم الأوضاع بعد إختيار مرشح الحكومة السعدي لـ (الزمان): لابد من وقف الإقتتال اللامشروع على رئاسة الوزراء بغداد – الزمان دعا نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي، رئيس الجمهورية برهم صالح الى التقيد بالمواصفات التي حددتها ساحات الاحتجاج عند تكليف رئيس الحكومة المؤقتة ، وعلى السياسيين وقف الاقتتال اللامشروع على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعدي لـ (الزمان): لابد من وقف الإقتتال اللامشروع على رئاسة الوزراء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعدي لـ (الزمان): لابد من وقف الإقتتال اللامشروع على رئاسة الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).