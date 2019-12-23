إعادة إفتتاح منفذ مندلي للتجارة والافراد مع ايران

2019/12/23 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعادة إفتتاح منفذ مندلي بعد إستحصال الموافقات قوات مشتركة تلاحق خلايا داعش خلال عملية تطهير جزيرة الحضر بغداد – الزمان شرعت القوات الامنية في قيادة عمليات محافظة نينوى بعملية أمنية ثانية لملاحقة عناصر داعش وتطهير جزيرة الحضر .وقال بيان امس ان (قوات الحشد الشعبي والجيش شرعت بعملية امنية ثانية بدءا من […]

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