2019/12/23 | 20:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت قيادة شرطة بابل، مساء اليوم الاثنين، عن القاء القبض على خمسة اشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات وسلاح ناري في سيطرة النيل شمالي بابل.وقال المتحدث الاعلامي لقيادة شرطة بابل العميد عادل العناوي، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "مفارز من قسم شؤون السيطرات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية العاملة ضمن سيطرة الشهيد سلام شنون صادرت كمية من المخدرات وسلاح ناري والقت القبض على خمسة اشخاص من محافظات مختلفة لحيازتها من خلال ممارستها اليومية بالتفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات".وأوضح انه "تم ضبط اكثر من 70غم من المخدرات بنوعين مختلف مع ابنولات تعاطي عدد 2 بالإضافة الى 136 قرص مخدر مختلف الأنواع ، فضلاً عن سلاح ناري نوع مسدس (تركي محور) غير مرخص مع 8 اطلاقات نارية حجم 7ملم".وبين ان "العمليات نفذت على فترات مختلفة خلال الـ24ساعة الماضية"، مؤكدا انه "تمت احالة كافة المعتقلين مع المضبوطات من قبل المفارز الأمنية الى الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 5 اشخاص بحوزتهم مخدرات وسلاح شمالي بابل) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 5 اشخاص بحوزتهم مخدرات وسلاح شمالي بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).