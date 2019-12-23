2019/12/23 | 20:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بتعزيز هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بالملاكات الإدارية والفنية.وقال مصدر في الوزارة إن “الهيئة بحاجة إلى تعزيزات من الملاكات الإدارية والفنية في بغداد والمحافظات، من أجل ضمان انسيابية تقديم أفضل الخدمات لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين”.وأضاف، أن “تطبيق القانون الخاص بالهيئة،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العمل تطالب مجلس الوزراء بتعزيزها بملاكات إدارية وفنية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة العمل تطالب مجلس الوزراء بتعزيزها بملاكات إدارية وفنية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة العمل تطالب مجلس الوزراء بتعزيزها بملاكات إدارية وفنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).