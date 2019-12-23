2019/12/23 | 20:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشباب السعودي يقسو على الشرطة العراقي بسداسية نظيفة ..يتبع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشباب السعودي يقسو على الشرطة العراقي بسداسية نظيفة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشباب السعودي يقسو على الشرطة العراقي بسداسية نظيفة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشباب السعودي يقسو على الشرطة العراقي بسداسية نظيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).