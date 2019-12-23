القنصل الامريكي في البصرة والاسلوب الماسوني

2019/12/23 | 20:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامي جواد كاظم

التخفي باسم مؤسسات خيرية او ثقافية هو اسلوب ابتدعته الماسونية والعمل الخيري او الثقافي يتم انتقائه بشكل يتفق وطبيعة المجتمع المطلوب هدمه واختيار

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