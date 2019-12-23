الصدر يرسل مستشاره الخاص الى البرلمان ويعقد اجتماعا عاجلا

2019/12/23 | 20:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد المستشار الخاص لزعيم التيار الصدري مقدى الصدر، اجتماعا مع كتلة سائرون في البرلمان العراقي.وابلغ مصدر مطلع ، ان الصدر اوفد مستشاره الخاص كاظم العيساوي الى مقر البرلمان، ويعقد […]

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