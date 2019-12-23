بعد “وقوفها” مع مطالبهم.. هكذا ردَ متظاهرو ساحة التحرير على رغد صدام حسين

2019/12/23 | 21:00 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق بعد أن علقت في مقطع فيديو لها حول ما يجري في #العراق، وإبداء تعاطفها مع مطالبهم، رد متظاهرو #ساحة_التحرير مركز #التظاهرات الاحتجاجية في العاصمة #بغداد، على تصريحات […]

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