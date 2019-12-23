"بوينغ" تطيح برئيسها التنفيذي

2019/12/23 | 21:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اطاحت شركة بوينغ برئيسها التنفيذي دينيس مويلنبرغ في إطار مسعى لأكبر صانع للطائرات في العالم للسيطرة على أزمة متصاعدة تسببت في وقف إنتاج طائرتها الأفضل مبيعا "737 ماكس" في أعقاب حادثي تحطم أوديا بحياة 346 شخصا.

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