خبير قانوني يحدد

2019/12/23 | 21:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} حدد خبير قانوني، "الطريقة المثلى" لتمرير قانون الانتخابات الجديد، فيما علق على تشكيل المفوضية من القضاة.

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