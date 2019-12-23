البرلمان العراقي يؤجل جلسته للغد لعدم اكتمال النصاب

2019/12/23 | 21:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجل مجلس النواب العراقي، جلسته المقرر عقدها، اليوم الاثنين، الى الغد لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة....

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