2019/12/23 | 21:07 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امن اربيل يضبط "هدايا عيد الميلاد" بنكهة الترياك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امن اربيل يضبط "هدايا عيد الميلاد" بنكهة الترياك) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امن اربيل يضبط "هدايا عيد الميلاد" بنكهة الترياك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).