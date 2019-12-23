لاعب سلة الكراسي علاء احسان يحترف في اليونان

2019/12/23 | 21:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ هشام السلمان كشف لاعب المنتخب الوطني العراقي لكرة السلة على الكراسي المتحركة علاء احسان انه سيلتحق الاسبوع المقبل للعب ضمن صفوف فريق ASA TLAS) اليوناني).واضاف انه سبق له الاحتراف وهذه المرة الثانية التي يحترف فيها اللعب خارجيا حيث كانت المرة الاولى ضمن الدوري التركي عام 2017.ويعد اللاعب علاء احسان اول لاعب عراقي ...

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