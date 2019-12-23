شرعنة الأكاذيب

2019/12/23 | 21:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يكتب آرثر آسا بيرغر: (ان تعرض جهازنا الحسي لوابل مستمر من الصور السريعة، الحركة والموسيقى، والمؤثرات الصوتية، يؤدي في نهاية المطاف الى أن تصبح قدرتنا على اتخاذ قرارات عقلانية ازاء أي شيء أمراً صعباً).هذه الخلاصة المكثفة التي دونها لنا أحد أهم خبراء الاعلام الحديث، تكشف لنا عن مدى تعقد وعسر مهمة فهم ما يجري ...

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