رسائلنا إيجابية تهدف إلى الاسهام في عبور الأزمات

2019/12/23 | 21:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفنانة..ليلى هادي: بغداد ـ فلاح الناصر: دعت الفنانة ليلى هادي إلى إيلاء الاسرة الفنية في العراق اهتماماً وذلك بتقديم الدعم من جميع جوانبه لمن يمتهنون الفن ويعملون على تقديم رسائل إيجابية في تجسيد المعاناة والتفوق على المصاعب وعبور الأزمات نحو الاسهام الفعال في بناء عراق حر لجميع ابنائه وقومياته.ليلى، قالت في حديثها لـ ...

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