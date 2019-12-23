2019/12/23 | 21:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]شددت كتلة الحكمة النيابية، على المواصفات المطلوبة برئيس الوزراء، فيما لوحت بخيار المعارضة خلاف ذلك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة الحكمة تشدد على المواصفات المطلوبة برئيس الوزراء وتلوح بخيار المعارضة) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة الحكمة تشدد على المواصفات المطلوبة برئيس الوزراء وتلوح بخيار المعارضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).