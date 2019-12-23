تأجيل جلسة البرلمان الى غد الثلاثاء

2019/12/23 | 21:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أجلت رئاسة مجلس النواب، جلسة اليوم الى غد الثلاثاء لعدم إكتمال النصاب القانوني.

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