الشرطة العراقي يخسر بفضيحة كروية أمام الشباب السعودي

2019/12/23 | 21:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعرض فريق الشرطة العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، الى خسارة مدوية امام مستضيفه فريق الشباب السعودي، قوامها ستة أهداف دون مقابل.

وجرت المباراة بين الفريقين على ملعب فيصل بن فهد، في اطار جولة الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة كاس محمد السادس للاندية الابطال.

وتناوب على تسجيل اهداف الفوز للفريق السعودي اللاعبون اسبريلا "هاتريك" وسيباستياو "هدفان" وجوانكا.

ومن المقرر ان تقام مباراة الاياب بين الفريقين، على ملعب يتم تحديده في وقت لاحق.

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