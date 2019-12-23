2019/12/23 | 21:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاثنين، عن اعتقال 5 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح نار شمالي مدينة الحلة.

وذكر المتحدث الاعلامي لقيادة شرطة بابل العميد الحقوقي عادل الحسيني، في بيان تلقته "الغد برس"، إن "مفارز القيادة من قسم شؤون السيطرات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية العاملة ضمن سيطرة الشهيد سلام شنون (النيل شمالي مدينة الحلة)، صادرت كمية من المخدرات وسلاح ناري واعتقلت خمسة اشخاص من محافظات مختلفة لحيازتها من خلال ممارستها اليومية بالتفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات".

وأوضح الحسيني، انه "تم ضبط اكثر من 70 غرام من المخدرات بنوعين مختلف مع انبولات تعاطي عدد 2 بالإضافة الى 136 قرص مخدر مختلف الأنواع ، فضلاً عن سلاح ناري نوع مسدس تركي محور) غير مرخص مع 8 اطلاقات نارية حجم 7 ملم".

وبين الحسيني ان "العمليات نفذت على فترات مختلفة خلال الـ24ساعة الماضية"، مؤكداً "احالة كافة المعتقلين مع المضبوطات من قبل المفارز الأمنية الى الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال خمسة أشخاص بحوزتهم مخدرات وسلاح ناري شمالي الحلة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال خمسة أشخاص بحوزتهم مخدرات وسلاح ناري شمالي الحلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).