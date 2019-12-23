2019/12/23 | 21:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت كتلة الحكمة النيابية، عن المواصفات المطلوبة برئيس الوزراء، فيما لوحت بخيار المعارضة خلاف ذلك.وذكر رئيس الكتلة مع نوابها في مؤتمر صحفي، عقد داخل مبنى مجلس النواب، وحضرته "كلكامش"، ان "الكتلة تأسف اليوم لعدم اكتمال النصاب، ولم تكن هناك جلسة لاهم قانون الا وهو قانون الانتخابات الذي طال انتظاره، وكانت هناك مطالبات مرجعية وجماهيرية وشبابية ومتظاهرين ومنظمات غير رسمية باقراره".وأضاف انه "لابد ان نمضي بتشريع هذا القانون خاصة فيما يتعلق بالدوائر الفردية على مستوى كل مقعد نيابي دائرة انتخابية والترشيح فردي واعلى الأصوات"، وفيما بين ان "خيار الكتلة لازالت متمسكة به وماضية في المشروع"، مبينا ان "الخيار مطروح في المادة {15} من قانون الانتخابات".وأشار الى "عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة؛ لكننا نأمل من الكتل السياسية ان تكون حاضرة غداً للمضي بتشريع القانون".من جانب اخر أعلنت كتلة الحكمة خلال المؤتمر عن "التمسك بموقفها بشأن مواصفات رئيس الوزراء القادم"، موضحة انه "يجب ان يكون مستقل وشخصيته غير جدلية لتهدئة الشارع العراقي وتستطيع ان تلبي مطالب المتظاهرين وان يكون مصدر اطمئنان لكل مكونات الشعب العراقي".وبينت الحكمة ان "هذه الحكومة ستكون انتقالية مؤقتة تقوم بمهام أساسية ورئيسية تتعلق بالتهيئة للانتخابات وتوفير فرص عمل والمضي ببناء علاقات متوازنة مع دول الإقليم وغير خاضعة او متبنية لاي قوى إقليمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكمة النيابية تلوح بخيار "المعارضة" قبل تسمية رئيس الوزراء الجديد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكمة النيابية تلوح بخيار "المعارضة" قبل تسمية رئيس الوزراء الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).