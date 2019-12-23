خسارة ثقيلة للشرطة أمام الشباب السعودي في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للاندية الابطال

2019/12/23 | 21:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتعرض نادي الشرطة بكرة القدم، اليوم الاثنين، الى خسارة قاسية بـ6 اهداف للا شيء امام مضيفه فريق الشباب السعودي في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للاندية الابطال.وفي دقائق مبكرة من شوط المباراة الاول تقدم الشباب بهدفين في الدقيقتين 6 و8 ليعزز بعدها تقدمه في هذا الشوط بثلاثة اهداف في الدقائق 19 و21 و44، لينتهي الشوط الاول بخماسية نظيفة.الشوط الثاني زاد من آلام الفريق الشرطاوي بهدف سادس هز شباكهم في الدقيقة 72.

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