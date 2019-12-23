المحمدي لـ(دجلة): فرصة قصي السهيل معدومة بعد رفضه من تحالف القوى

2019/12/23 | 21:19 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف القوى يحيى المحمدي، اليوم الإثنين، أن فرصة قصي السهيل باتت معدومة بعد رفضه من تحالف القوى.وقال المحمدي في حديثه لـ(دجلة) إن تحالف القوى يشترط أن يكون...

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