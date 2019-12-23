الحكمة النيابية تشدد على المواصفات المطلوبة برئيس الوزراء وتلوح بخيار المعارضة مجدداً

2019/12/23 | 21:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

شددت كتلة الحكمة النيابية، اليوم الاثنين، على المواصفات المطلوبة برئيس الوزراء، فيما لوحت بخيار المعارضة خلاف ذلك.

وذكر رئيس الكتلة مع نوابها في مؤتمر صحفي، عقد داخل مبنى مجلس النواب، وتابعته "الغد برس"، انها "تأسف اليوم لعدم اكتمال النصاب ولم تكن هناك جلسة لاهم قانون الا وهو قانون الانتخابات الذي طال انتظاره، وكانت هناك مطالبات مرجعية وجماهيرية وشبابية ومتظاهرين ومنظمات غير رسمية".

وأضاف" لذلك نعتقد لابد ان نمضي بتشريع هذا القانون خاصة فيما يتعلق بالدوائر الفردية على مستوى كل مقعد نيابي دائرة انتخابية والترشيح فردي واعلى الأصوات".

وأكد رئيس كتلة الحكمة انه" خيار الكتلة لازالت متمسكة به وماضية في المشروع"، مبين ان" الخيار مطروح في المادة {15} من قانون الانتخابات".





وأشار الى" عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة؛ لكننا نأمل من الكتل السياسية ان تكون حاضرة غداً للمضي بتشريع القانون".

من جانب اخر أعلنت كتلة الحكمة خلال المؤتمر عن" التمسك بموقفها بشأن مواصفات رئيس الوزراء القادم"، موضحة انه" يجب ان يكون مستقل وشخصيته غير جدلية لتهدئة الشارع العراقي وتستطيع ان تلبي مطالب المتظاهرين وان يكون مصدر اطمئنان لكل مكونات الشعب العراقي".

وبينت الحكمة ان" هذه الحكومة ستكون انتقالية مؤقتة تقوم بمهام أساسية ورئيسية تتعلق التهيئة للانتخابات وتوفير فرص عمل والمضي ببناء علاقات متوازنة مع دول الإقليم وغير خاضعة او متبنية لاي قوى إقليمية".

ولفتت" لذلك نؤكد ان الشخصية القادمة تكون شخصية مستقلة وغير جدلية"، مستطردة ان" رئيس الوزراء المقبل اذا توفرت فيه هذه المواصفات ستمضي الحكمة بهذا الاتجاه، وعكس ذلك لن يمرر وسنكون موقف المعارضة والاعتراض على مثل هكذا شخصية".

واختتمت الحكمة مؤتمرها بالقول" يجب ان نوضح ان الحكمة كانت متواجدة اليوم في مبنى البرلمان وهناك تواجد ضعيف ومتوسط لبعض الكتل وكل جهة تتحمل مسؤوليتها".

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