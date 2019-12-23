2019/12/23 | 21:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الشرطة بمدينة باساو، جنوب ألمانيا، أنها حررت 11 لاجئًا كانوا داخل ثلاجة شاحنة، أثناء توقفها في إحدى الاستراحات المخصصة للشاحنات بالقرب من مدينة باساو، بولاية بافاريا الألمانية.أوضحت الشرطة اليوم الاثنين أن المعلومات المتوفرة تفيد بأن اللاجئين الأفغان الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 31 عامًا جاءوا من صربيا على متن الشاحنة التركية المحملة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة الألمانية تحرر 11 لاجئًا من ثلاجة شاحنة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الألمانية تحرر 11 لاجئًا من ثلاجة شاحنة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الألمانية تحرر 11 لاجئًا من ثلاجة شاحنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).